Des orages arrivent bientôt sur le pays

Ces orages peuvent être localement violents, notamment du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. Ils vont ensuite se décaler pour le 15 août. Pour mardi et mercredi, il y aura certainement des orages qui vont se généraliser à l'ensemble du pays. Un vent plus frais arrivera de la mer en même temps que ces pluies, mais pour l'instant on garde le flux du nord-est sur les régions du Nord. Dans le sud, près de la Méditerranée par contre, ce n'est plus du mistral mais c'est un vent plus humide et qui fait un peu baisser les températures.