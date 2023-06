VIDÉO - Des orages de grêle font de nouveaux dégâts dans le sud

Oubliés, les projets de déjeuner en terrasse : des trombes d'eau sont tombées localement, parfois pendants de très longues minutes, comme en attestent les vidéos réalisées par les habitants. Sur les routes, la visibilité était aussi très mauvaise, les conducteurs s'adaptent et ralentissent pour éviter des accidents. Par endroits, la route a été recouverte d'eau, et même de boue, charriée par les pluies. Aucun dégât majeur n'est jusqu'ici à signaler. Les orages frappent le sud de l'hexagone depuis maintenant six jours.