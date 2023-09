VIDÉO - Des orages, des pluies diluviennes et des dégâts d'Angers à Dijon

Des orages qui ont frappé dès les premières lueurs, mais de l'autre côté de la France, à Angers. Si puissants qu'ils ont détaché les ardoises d'une toiture, une habitante a sonné l'alerte. "Vers 7h30, il y a eu des éclairs, des coups de tonnerre et puis un grand bruit. On a regardé dehors et on a vu que la moitié de la façade était effondrée", nous raconte-t-elle.

Plusieurs axes routiers ont dû être coupés, le trafic ferroviaire a dû être interrompu. À l'hôpital d'Angers, 2500 m² ont été submergés, les consultations ont dû être annulées.