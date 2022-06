Des orages qui ont surpris en Bretagne

Dans ce centre commercial, 1 800 personnes ont été évacuées d’urgence, car l’eau s’infiltrait trop vite. Ce samedi matin, tout a été nettoyé. "On a eu une quarantaine de boutiques touchées. En termes de dommage, on a eu des ruptures au niveau du sol et du marbre", confie la directrice du centre commercial Alma. Au total, plus de 350 interventions de pompiers ont été enregistrées vendredi en Bretagne.