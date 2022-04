Des rafales à plus de 100 km/h en Vendée

Sur le remblai, les promeneurs sont plus rares. Le vent s'engouffre partout et rend les accès difficiles. Il faut réussir à rester debout. Le vent doit encore se renforcer et soufflera tout l'après-midi. La tempête Diego se dirige vers l'Est. La côte vendéenne, elle, retrouvera son calme dès samedi.