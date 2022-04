Des rafales de vent à plus de 150 km/h en Occitanie

Dans le secteur de Castres, des pointes à 124 km/h ont été enregistrées. À Saint-Félix-Lauragais, on a 113 km/h, mais faisant très peu de dégâts. À Dourn, on est habitué à ces tempêtes. Il suffit de regarder le toit, lesté de pierres. Dans le Tarn et la Haute-Garonne, Météo France a prolongé la vigilance orange au vent violent jusqu'à seize heures.