Des routes inondées en Moselle

Ce samedi matin dans cette maison, on constate les dégâts. Ici, la boue s'est infiltrée partout, l'électroménager n'a pas résisté. Ces trombes d'eau ont surpris : "c'est venu extrêmement violemment". Hier soir, Sophie était chez elle quand l'eau est soudainement montée. Apeurée, elle a dû quitter son logement. "Ça choque et on se sent dévasté, pour moi, je n'ai plus rien".