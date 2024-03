EN DIRECT - Tempête Nelson : 6 départements de l'Ouest en orange, des perturbations à prévoir sur le réseau SNCF

En liaison avec le passage d’une vigoureuse dépression sur le sud de l’Irlande, baptisée "Nelson" un fort coup de vent concernera le nord-ouest du pays jeudi. Des vents à plus de 100 km/h sont attendus, y compris localement dans les terres. Le Finistère, la Charente-Maritime, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et les Deux-Sèvres sont placés en alerte orange.

LE TRAFIC SNCF PERTURBÉ Attention usagers de SNCF, en raison de "Nelson", la circulation sur certaines liaisons de l'Ouest de la France seront interrompues toute la journée de jeudi ⤵️ 💨 JUSQU'À 130KMH Ce jeudi, le passage de la dépression "Nelson" au sud de l'Angleterre s'accompagnera de violentes rafales, prévient Météo-France. Sur les départements placés en vigilance orange, les valeurs attendues sont de l'ordre de 120 à 130 km/h près des littoraux et de 100, voire ponctuellement 110 km/h, dans l'intérieur des terres, sous des "grains" orageux notamment. Les rafales les plus fortes sont prévues autour de la mi-journée. L'accalmie interviendra en fin d'après-midi ou la soirée. 🟠 6 DÉPARTEMENTS EN ORANGE Le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, la Vendée et les Deux-Sèvres, sont en vigilance "Vent", valable à partir de jeudi, entre 8h et 16h. La tempête baptisée "Nelson" actuellement au large de l'Irlande va générer des vents forts, voire tempétueux jeudi, sur une partie nord-ouest du pays.

Les rafales pourront ponctuellement dépasser les 100 km/h dans les terres, notamment sous les fortes averses orageuses. Sur le littoral, les vents dépasseront largement les 120 km/h, jusqu’à 140 km/h possibles sur les caps et côtes exposés. À cela s’ajouteront des conditions très dégradées en mer (vagues de 10 mètres en mer d’Iroise, au large du Finistère et risque de submersion lors de la pleine mer).

Le Var est en vigilance orange Vagues-Submersion.

Que d’agitation dans le ciel de France ! Entre les chutes de neige quasiment jusqu’en plaine et les pluies abondantes, voilà le vent et les vagues qui vont faire parler d’eux au cours des prochaines heures. En liaison avec le passage d’une dépression très creuse baptisée officiellement "Nelson", le temps va très nettement se dégrader jeudi dans le quart nord-ouest du pays.

Outre les violentes bourrasques attendues, les conditions en mer seront particulièrement difficiles avec de très grosses vagues et une surcote localement importante au moment de la pleine mer de jeudi soir. En conséquence, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, la Vendée et les Deux-Sèvres, ont été mis placés en vigilance orange "Vent violent", jeudi entre 8h et 16h.

100 km/h dans les terres, jusqu’à 140 km/h sur le littoral

Alors que de violentes bourrasques sont attendues au passage des lignes d’averses dans la nuit de mercredi à jeudi sur les côtes de Loire-Atlantique, de Vendée et de Charente-Maritime, le vent de secteur sud-ouest se renforcera dès les premières heures du jour.

Dans la matinée de jeudi, dépassera les 110 à 130 km/h en mer d’Iroise et sur les caps exposés du Finistère, localement jusqu’à 140 km/h. Les rafales dépasseront également les 100 km/h sur le littoral des Pays-de-la-Loire jusqu’aux îles charentaises.

Dans l’après-midi, le vent continuera de souffler en tempête de la Bretagne au Cotentin avec des pointes entre 100 et 120 km/h. L’intérieur des terres ne sera pas en reste avec des pointes à 80 ou 90 km/h qui seront fréquentes de la Vendée à la Normandie. Sous les plus fortes averses, le vent pourrait localement atteindre 100 km/h. Ce sérieux coup de tabac s’accompagnera d’un temps chaotique avec ce régime de giboulées, s’accompagnant même de grésil et d’orage.

Des conditions fortement dégradées en mer

La proximité de la dépression située au sud de l’Irlande, les pressions très basses (960 hPa) et les violentes rafales vont engendrer une nette dégradation des conditions en mer. De grosses vagues vont ainsi déferler toute la journée entre le Nord-Gascogne et l’entrée de Manche. Ainsi, elles atteindront au large 7 à 8 m sur le nord de la Bretagne et de la Loire-Atlantique au sud-Finistère. En mer d’Iroise, des creux de 9 à 10 mètres sont attendus.

La prudence devra être de mise sur le littoral en raison d’un important risque de surcote au moment de la pleine mer de la fin de journée. La Loire-Atlantique semble être particulièrement exposée et pourrait ainsi basculer en vigilance orange lors de la marée haute prévue vers 18h. Bien que moins agité, le temps restera perturbé durant tout le week-end de Pâques, et ce, sur la quasi-totalité du territoire.