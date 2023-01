Dordogne : la neige ne quitte plus les habitants, 4600 foyers toujours privés d'électricité

"C'est très difficile. La nationale est bien dégagée mais dans les routes secondaires c'est un peu compliqué", explique un automobiliste. "On évite de toucher à la pédale de frein déjà", témoigne un autre. Le long des routes, plusieurs câbles électriques ont été endommagés. "On a beau ouvrir le frigo, la lumière ne se fait pas, pas de télé, pas d'informatique. Mais j'ai mis un pull un peu plus épais. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire", déclare Alain, qui n'a plus de courant et donc plus de chauffage.

En Dordogne, 8000 foyers sont encore privés d'électricité, et plus d'une centaine d'agents sont mobilisés.