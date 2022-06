Dordogne : une maire mobilisée pour les sinistrés

Certains habitants ont décidé de rester chez eux, alors il faut s'assurer que le moral est toujours là. "Quand on a perdu une partie de sa maison, on reste pour nettoyer, pour aider les gens s'ils en ont besoin. On est solidaire. Ce n'est pas la peine de partir. On est là, on le vit et puis on remonte ensemble", a expliqué une dame. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.