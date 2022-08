Double jet-stream : comment expliquer ce phénomène ?

Mais qu'est-ce que le double jet-stream concrètement ? Nous allons simplifier les choses. Il y a une histoire de courants de jet. Ce sont des tubes de vents forts en altitude qui, pour simplifier, sont en quelque sorte des rails. Et par-dessus, vous avez la locomotive qui sont les perturbations, donc les pluies. Et souvent, vous avez ces courts jet qui sont les rails des perturbations et les rails des pluies.