Microrafale et macrorafale : que sont ces phénomènes météo souvent confondus avec une tornade

Plus en détails, La Chaine Météo explique de son côté que les microrafales et macrorafales correspondent à un phénomène violent appelé "rafales descendantes" en météorologie, qui se produit sous de puissants cumulonimbus. "Une rafale descendante est une poche d’air froid dans l’orage qui s’effondre quand les courants ascendants ne peuvent plus la maintenir dans le cumulonimbus. L’air plus froid et dense vient alors s’écraser au sol avec violence", peut-on lire sur le site spécialisé qui précise que "dans certains cas, la rafale descendante peut atteindre les 200 km/h et même plus selon certaines estimations."

À son arrivée au sol, "le courant descendant s’étale avec violence sous forme de vents qui se propagent horizontalement et à grande vitesse", provoquant alors de nombreux dégâts.