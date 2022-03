Doudoune le matin, tee-shirt l'après-midi à Metz

Avec ces températures basses, les enfants ont gardé leurs habits d'hiver à l'entrée des écoles. "Le matin, il fait froid. On a tous des rhumes et un peu mal à la gorge" ; "On s'équipe chaudement le matin, après, on se met en t-shirt", lancent certains. Car oui, le froid du matin laisse peu à peu place à la chaleur de la journée. En fin de matinée, il fait déjà 19 degrés à Metz. C'est un doux parfum d'été qui envahit les terrasses.