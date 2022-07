Du soleil et des orages de l'Auvergne aux Alpes : la météo du lundi 4 juillet

Du soleil et des orages au menu de ce lundi 4 juillet. Météo France a placé lundi matin la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Ardèche en vigilance orange "orages", prévoyant dans l'après-midi de la grêle et de fortes rafales de vent susceptibles de provoquer des dégâts. Cette vigilance est prévue de 14 heures à 20 heures.

Le temps sera ensoleillé sur le reste du pays, avec des températures s’étalant de 19 degrés en Bretagne à 37 degrés dans le sud. Le point complet sur la météo du jour dans la vidéo en tête de cet article.