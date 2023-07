"En 20 ans, on n'avait jamais eu ça" : pluies torrentielles, inondations et coulées de boue en Hautes-Pyrénées

Jeudi soir, dès 20 heures, une pluie torrentielle s'abat sur la commune. Très vite, l'eau monte dans les rues et s'infiltre dans les maisons et les commerces du centre-ville, jusqu'à 30 centimètres chez cette coiffeuse. Elle a peu dormi. "On est arrivés dans la nuit, on avait de la boue jusqu'au fond, tout était foutu, les fauteuils, le matériel", déplore Karine Abadie. Un épisode orageux exceptionnel. "C'est monté très rapidement et en 20 ans, on avait jamais eu ça", confie un habitant dans la vidéo en tête de cet article.