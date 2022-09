VIDÉO - En Arizona, une spectaculaire tempête de sable engloutit la ville de Chandler

En début d’après-midi, vendredi, la ville de Chandler a été engloutie par une impressionnante tempête de sable. Ce mur de poussière gigantesque, de 80km de large et de 2km de haut, avance et avale petit à petit les quartiers de cette ville de l’Arizona de 30.000 habitants située à 30km au sud-est de Phoenix.

Ce phénomène, connu également sous le nom de "haboob" - et qui est observable généralement dans le désert du Sahara ou dans les zones désertiques du sud-ouest des États-Unis, comme l'explique La Chaine Météo -, se traduit par un nuage de poussière se formant à l’avant des orages et plus particulièrement lors de leur dissipation quand de puissants courants descendants, ou rafales descendantes, se produisent. Des milliers d'habitants ont été privés d'électricité au passage de ce nuage de sable.