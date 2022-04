En Auvergne, la montagne retrouve ses couleurs d’hiver

En Auvergne, ce ne sont pas 10 à 20 cm de neige tombés en avril qui vont effrayer les Auvergnats. À Saint-Ours, la neige a beau rendre difficile la circulation, les habitants s'adaptent. "On n'a rien décalé. On fonctionne normalement malgré l'état des routes, malgré le temps. Ça fait partie du jeu. On est à la montagne et on y est bien", confie Patrick Gallet, livreur. Les livraisons sont certes en retard mais rien ne saurait entraver l'approvisionnement en fromage.