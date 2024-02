EN DIRECT - Intempéries : six départements placés en vigilance orange crues

La Gironde, le Pas-de-Calais, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime et la Dordogne sont en vigilance orange ce lundi pour crues. Une large partie du territoire sera balayée par la pluie. Suivez la situation en direct.

AVALANCHES Avec les intempéries, Météo-France appelle également à la prudence en montagne avec d'importantes chutes de neige attendues. On fait le point ici : Météo et intempéries Météo : de nouvelles chutes de neige attendues, vigilance pour les avalanches en montagne SIX DÉPARTEMENTS La vigilance orange de Météo-France concerne six départements : la Gironde, le Pas-de-Calais, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime et la Dordogne. Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré aux intempéries qui balaient la France. Six départements ont été placés en vigilance "crues" par Météo-France ce matin.

La vigilance s'étend. Alors que les départements de la Gironde et du Pas-de-Calais étaient déjà placés en vigilance orange pour "crues", quatre autres territoires les ont rejoints dans la matinée, ce lundi 26 février. Il s'agit du Calvados, de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Dordogne. En effet, une nouvelle journée pluvieuse s'annonce sur une grande partie du pays avec d'importants cumuls attendus dans ces deux territoires, par Météo-France. Des débordements interviennent déjà ce matin sur les cours d'eau du Pas-de-Calais (Hem, Aa, Lys amont - Laquette, Canche) ainsi qu'à la confluence Garonne-Dordogne.

À l'est du Rhône et en Corse, le temps restera couvert et pluvieux avec de la neige à partir de 1.200 m sur les Alpes. Les précipitations seront assez continues et ne faibliront qu'en cours de nuit suivante, avec un abaissement de la neige vers 800/900 m sur les Alpes du Sud. Les cumuls de précipitations sur la journée pourront aller localement jusqu'à 80 à 100 mm sur le littoral des Alpes-Maritimes.

Par ailleurs, un retour pluvieux s'installera en journée de la Bretagne vers les Hauts-de-France en passant par la Normandie, il gagnera les Pays de la Loire et l'Ile-de-France en cours d'après-midi. Le vent de nord-est soufflera à 80/100 km/h en rafales le long des côtes de la Manche. Sur le reste du pays, le temps sera instable avec des averses par moment, plus fréquentes l'après-midi en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Il neigera encore un peu sur les Pyrénées à partir de 1.100/1.400 m d'ouest en est. Sur le Nord-est, les averses pourront prendre l'après-midi un caractère orageux, notamment en Bourgogne et en Champagne.

Le vent de sud-ouest soufflera assez fort le matin sur les côtes basques et landaises avec des pointes à 80/90 km/h. Les températures seront globalement stationnaires. Les minimales iront de 4 à 9 degrés du nord au sud. Les maximales varieront entre 7 et 12 degrés en général, avec des pointes à 15/16 degrés près de la Méditerranée.