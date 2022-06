En Dordogne, des villages privés d’eau potable après les intempéries

D'abord, l'eau s'est infiltrée par les spots et puis la laine de verre détrempée a entraîné la chute du plafond. Car au-dessus, les tuiles elles-mêmes n'ont pas encaissé les chocs. "On a plus de maison, on n'a plus rien. Tout est à refaire et dans combien de temps ? On ne se sait pas", lance la propriétaire de la maison.