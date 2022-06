En Gironde, réparer en urgence avant de nouveaux orages

Sur le toit, d'à côté, les pompiers sont venus en renfort. Ils ont effectué ce mardi plus de mille interventions à Saint-Médard-en-Jalles et de nouveaux orages sont attendus cette nuit. Partout, les charpentiers sont mobilisés. Et certains habitants n'ont trouvé personne pour réparer leurs toits. "Malheureusement, tout le monde est débordé. C'est une catastrophe. On n'a plus l'électricité à l'étage. On est en pleine fuite. On ne peut plus accueillir les enfants", déplore un habitant.