EN IMAGES - Escalles, Landerneau, Pornic : plusieurs villes du nord et de l'ouest sous l'eau en raison des intempéries

Selon le dernier bulletin de Météo-France, seuls neuf départements restaient en vigilance orange pluie-inondation, crue et/ou vagues-submersion samedi soir. Le Pas-de-Calais est en vigilance vagues-submersion. Le département de la Vendée est concerné par deux alertes : pluie-inondation et vagues-submersion. Les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente sont en alerte pluie-inondation. La Charente-Maritime est concernée par deux alertes : crues et pluie-inondation tandis que la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance crues.