EN IMAGES – Italie : les habitants de Palerme au cœur d’un impressionnant brasier

Des automobilistes qui tentent de se frayer un passage à quelques mètres des flammes, des maisons sauvées de justesse et un patrimoine historique en danger... Après la Grèce, c'est au tour de l'Italie d'être touchée par de violents incendies, intensifiés par la vague de chaleur qui touche le bassin méditerranéen. Un phénomène violent, amplifié par le changement climatique dû aux activités humaines. En Sicile, la ville de Palerme est particulièrement touchée et les feux ont fait trois morts, deux septuagénaires dont les corps ont été retrouvés dans une maison engloutie par les flammes et une femme de 88 ans.

Les habitants de certains quartiers ont dû lutter toute la nuit pour tenter de sauver leur maison. "Jusqu'à 2h du matin, on a lutté contre l'incendie avec nos propres moyens. Un simple tuyau d'arrosage. On a fini par fuir en voiture avec quelques affaires", témoigne l'un d'eux dans le reportage du JT de 13H de TF1 en tête de cet article. Miraculeusement, les flammes se sont arrêtées à quelques mètres de la maison de cet Italien.