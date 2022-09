EN IMAGES - Ouragan Ian : des dégâts "considérables" à Cuba

Lundi soir, les provinces de Pinar del Rio et Artemisa, ainsi que l'île de la Juventud, située à 340 km au sud de La Havane, avaient été placées en alerte "maximale" par la Défense civile cubaine. Les provinces de Pinar del Rio et d'Artemisa restaient sans électricité et 315 lignes ont été endommagées dans le reste de l'ouest de l'île.