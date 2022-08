En mer pendant l'orage, les rescapés racontent

Une fois sur la terre ferme, les rescapés réalisent difficilement ce qu'ils ont vécu. "On était sur un voilier. Quand on a pris le petit-déjeuner le matin, on a vu deux énormes nuages. C'était une tornade. C'était extrêmement violent", "On subit et on se dit qu'on ne va peut-être pas s'en sortir. On est là et c'est déjà un petit miracle au vu de ce qu'il s'est passé", témoignent certains. De très longues minutes coupées du monde et un traumatisme trahi par des rires nerveux.