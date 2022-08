Encore une journée de canicule à Bordeaux

Il est onze heures. Il fait déjà 29 degrés et le thermomètre n’arrêtera pas de monter jusqu’à jeudi où on attend 41 degrés en Gironde. Les habitants réagissent : "C’est la quatrième vague de chaleur en moins d’un mois. Avec le réchauffement climatique, il fallait s’y attendre" ; "Ça commence à faire long. Le corps a du mal à s’habituer" ; "On sort le matin et on s’enferme l’après-midi".