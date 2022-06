VIDÉO - "Ça fait trop peur" : à Roanne, d'énormes grêlons, et de gros dégâts

Le déluge, intense, a duré une dizaine de minutes. Des grêlons gros comme des balles de tennis sont tombés mercredi soir sur Roanne, dans la Loire, causant une grosse frayeur aux habitants. "On avait l'impression que ça tirait dans tous les sens. Vraiment ça tapait, pan, pan, pan. Je me suis mise dans un coin, je me suis bouché les oreilles", confie une femme. "Une horreur, ça fait trop peur", ajoute une autre. Aucun blessé à déplorer, mais des voitures aux vitres brisées et des toitures perforées par centaines.