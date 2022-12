Entre mer et montagne : le Noël au balcon des vacanciers

Au Grand-Bornand, on surfe sur une autre vague. Dans un magasin, d'ordinaire, on trouve surtout des affaires de ski. Cette année, la star, c'est le maillot de bain. À la montagne, les arbres bourgeonnent à plus de 1500 mètres.

À la mer, on fait le plein de soleil et partout, les températures printanières de ce début d'hiver interrogent. "Pourquoi il y a ce changement climatique ?", "on ne se rend plus compte de la saison". Un constat qui se vérifie en moyenne sur ces 20 dernières années. Ce n'est donc probablement pas, notre dernier Noël au balcon.