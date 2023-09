VIDÉO - "Des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong" : pourquoi les orages font autant de dégâts

Une prévisionniste de Météo-France, interrogée par TF1, affirme que ce n’est pas la dimension des grêlons qui étonne le plus, mais la quantité d’orages recensés hier. Il s'agit du 17 septembre le plus orageux depuis le début des relevés journaliers en 1997. "Au total, sur la journée du 17 septembre, on a comptabilisé plus de 31.000 impacts de foudre du nuage jusqu'au sol", détaille Christelle Robert. "Avec le réchauffement climatique, dans une atmosphère plus chaude, on va contenir plus de vapeur d'eau, donc ces orages vont donner plus de pluie", analyse l'experte.