Épisode Cévenol : l'alerte en vigueur jusqu'à 16h

Le niveau de l'Orb a désormais dépassé les douze mètres. Le fleuve s'étale sur les berges et les rues voisines. "On regarde un peu jusqu'où ça peut monter. On est un peu à l'abri pour le moment", confie une jeune femme. Impossible de descendre en restant au sec car dans le hall de l'immeuble, l'eau arrive jusqu'à mi- mollets. Un peu plus loin, il ne reste plus grand chose du parking sur les quais.