Épisode cévenol : la crue de l'Orb menace les habitants

Une houle de plus de quatre mètres et 80 km/h de vent. Un barrage presque infranchissable pour l’Orb. Le fleuve en crues ne parvient pas à s’évacuer. Sur la plage, le bois charrié par l’Orb sur son parcours. La trace de ces 48 heures d’intempéries. Les précipitations en amont ont fait à nouveau gonfler et déborder le torrent. Ce viticulteur se tient prêt à évacuer ses tracteurs. Ici, le fleuve est monté de quatre mètres. Mais depuis ce dimanche matin, des protections, presque des murs, ont été montées autour de la commune.