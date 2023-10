VIDÉO - Épisode cévenol : les images de l'Hérault et du Gard après les intenses pluies

Des pluies régulières et soutenues s'attardent ce jeudi de l'Ardèche aux Alpes et Jura, avec un caractère orageux en vallée du Rhône, selon les prévisions de Météo-France. Les vigilances orange – pluie-inondation, crues ou les deux – ont été levées sur les départements du Gard, de l'Hérault, de la Drôme et de l'Ardèche, d'après le bulletin de 06h de l'établissement public.

Cet après-midi, un temps plus instable avec un ciel porteur de fréquentes averses est attendu. La région PACA et la Corse ne seront pas épargnées par ce mauvais temps, des averses et parfois quelques coups de tonnerre prédomineront toute la journée. Associé à ce temps agité, le vent de sud à sud-est se maintiendra sur le golfe du Lion et en vallée du Rhône avec des pointes à 60/70 km/h.