VIDÉO - Épisode de froid : qui doit déneiger quelles routes en France ?

Alors que le redoux est attendu en France, dans certaines régions, le verglas perdure ce dimanche matin. Des axes qui ont été dégagés pour permettre la circulation des voitures et des piétons. Des opérations qui dépendent de différents organismes en fonction des axes à nettoyer.

Depuis quatre jours, Sarah ne peut plus sortir de chez elle avec sa voiture. Dans la petite commune de Croisilles (Pas-de-Calais), la route départementale qui la traverse est devenue très glissante avec la neige et l'épisode de gel qui a suivi cette semaine. Un matin, en voulant partir travailler, elle s'est fait très peur. "On est resté bloqués sur la route. On a dû laisser (notre voiture, NDLR) même la nuit et le lendemain, on a déversé du gros sel sur la route (...) pour mettre le véhicule en sécurité", raconte-t-elle dans le reportage en tête de cet article. Mais qui est responsable du déneigement de l'axe ?

D'abord, les particuliers devant chez eux, si la mairie a publié un arrêté le demandant. Quant aux agglomérations, il y a les routes entretenues par le département et la voirie gérée par la commune. Gérard Due, maire de Croisilles, a fait déneiger en priorité les écoles, l'église et les commerces. Quant aux routes nationales et aux autoroutes, c'est la DIR, la direction interrégionale des routes, qui s'en charge. Mais le mieux étant peut-être d'anticiper et de s'équiper. Avec de simples chaussettes à glisser sur les pneus, on peut rouler en toute sécurité.