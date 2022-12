Épisode hivernal : 7 départements déclenchent le plan Grand Froid

Dans les hébergements d'urgence, les places manquent cruellement. "Chaque jour, on reçoit entre 1 500 et 2 000 appels, on arrive à décrocher 500 appels, ça correspond à 500 personnes qui sont en demande de mise à l'abri, et on a chaque jour deux places pour répondre à ces personnes", explique la directrice régionale adjointe de France Horizon.

Face à la situation, 7 départements ont déclenché le plan "grand froid". Concrètement, des bâtiments sont détournés de leurs usages pour offrir de nouvelles places d'hébergement. En Seine-Saint-Denis, ce sont 155 places supplémentaires qui ne sont ouvertes pour l'instant que jusqu'à la semaine prochaine.