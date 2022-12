Épisode hivernal : dans l'Est, le verglas a fortement mobilisé les hôpitaux

Avancer prudemment et surtout faire très attention. Depuis mercredi, pour les moins assurés, passages piétons et trottoirs se sont transformés en pièges potentiels. Une dizaine de centimètres de neige est tombée sur une couche de verglas déjà formée, sans oublier les températures négatives depuis deux jours. Une très mauvaise équation avec, pour conséquence, des glissades et des chutes en cascade. "Je ne savais pas que c’était déjà autant verglacé. Puis voilà, la chute ! On se retrouve par terre et on ne sait même pas ce qui s’est passé", confie une victime.