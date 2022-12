Épisode hivernal : la galère sur les routes de l'Est après de fortes chutes de neige

La journée a été aussi compliquée en Alsace. Les voitures circulent au ralenti sur l'autoroute pour éviter de connaître le sort de quelques camions victimes de la neige et du verglas. Sur les petites routes, certains patinent avant de se retrouver bloqués. D'autres ont plus de chances et peuvent compter sur leurs amis pour avancer. C'est le cas à Strasbourg où certains n'avaient visiblement pas anticipé.