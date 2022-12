Épisode hivernal : le froid, une épreuve pour les salariés qui travaillent dehors

Sur ce chantier, les travaux de terrassement avancent difficilement. "C'est galère, franchement, ce n'est pas un temps à travailler aujourd'hui", explique un ouvrier. Pour éviter les engelures aux doigts et aux orteils, ces ouvriers paysagistes, à pied d'œuvre depuis sept heures, ont multiplié les épaisseurs : "Là, j'ai mis un tee-shirt et deux pulls avec ma veste", explique un salarié. "Principalement, ce qui nous réchauffe, c'est de travailler en faisant une activité physique", détaille un autre. Rester en mouvement le plus longtemps possible, c'est aussi la règle pour ce jeune facteur de 29 ans. "Pour distribuer, ce n'est pas facile. Franchement, c'est super dur parce que là, je suis vraiment gelé, mais il ne faut pas se plaindre, au moins on a un travail, il faut faire avec de toute façon", se résigne ce jeune homme qui travaille sans gants.