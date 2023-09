VIDÉO - Épisode méditerranéen : deux mois de pluie s'abattent en six heures sur des villages de l'Hérault

Au matin, l'eau s'est retirée des rues, mais stagne encore dans les caves, où les habitants de Lunas écopent en se relayant. "C'est l'avantage et l'inconvénient d'habiter à côté d'une rivière", philosophe l'un d'entre eux. Une vingtaine d'habitations ont été touchées, dont celui d'une jeune femme qui a beaucoup perdu. Elle venait d'emménager dans le village, et ses meubles et son matériel de travail étaient encore entreposés au rez-de-chaussée. Sa voiture, un peu plus loin dans la rue, est complètement inondée.