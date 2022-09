Episode méditerranénen : comment le Sud se prépare

Dans tout le Sud de la France, les pompiers appellent les habitants à se préparer, en constituant un sac d'urgence. "Une radio pour avoir les informations, un peu de nourriture, de l'eau, les papiers d'identité. Il faut pouvoir prouver son identité. Aussi l'assurance de la maison et de la voiture.", explique la Capitaine Caroline Debuissy, dans le Groupement Fonctionnel Citoyenneté. Il faut aussi prévoir des vêtements de rechange et une trousse de premiers secours. Avec une Méditerranée très chaude et des sols asséchés, tous les facteurs sont réunis, pour des inondations majeures cette année 2022.