Épisode orageux dans le sud-ouest : le point sur la situation dans les Hautes-Pyrénées

L'épisode orageux vient de commencer dans les Hautes-Pyrénées. De grosses averses de grêle se sont abattues dans le département, à 40 kilomètres de Tarbes. Il a été très soudain. Le ciel était bleu et tout à coup, il s'est obscurci. L'orage continue. Il y a beaucoup de tonnerres et des éclairs dans la région. Et une pluie de grêlons de deux à trois centimètres est tombée.