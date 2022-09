VIDÉO - Floride : les ravages à Fort Myers causés par l'ouragan Ian vus du ciel

Le dernier bilan, encore provisoire, fait état de douze morts, mais déjà, Joe Biden a considéré que l'ouragan pouvait être "le plus meurtrier de l'histoire de la Floride". Face à l'ampleur des dégâts matériels, il a par ailleurs déclaré jeudi matin l'état de catastrophe naturelle majeure, une décision permettant de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées. Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d'ouragans.