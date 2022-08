Été caniculaire : il va falloir s'y habituer !

À Villevieille, dans le Gard, on respire enfin. Jamais on n'a connu 29 nuits tropicales à plus de 21°C, c'est deux fois plus qu'en 2003. "La nuit, 35°C", indique une senior. "La température des maisons ne tombait pas la nuit. La journée, ça a monté encore et c'était vraiment très lourd et on avait du mal à dormir", raconte un jeune cycliste.