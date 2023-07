VIDÉO - Orages : pourquoi les phénomènes sont-ils si violents cet été ?

Il suffit d’un seul éclair sur tout le pays pour parler officiellement de jour d’orage. On en dénombre en moyenne 240 par an en France. Mais ce mardi, la situation est exceptionnelle. En cause, la canicule qui s’est installée sur une partie du pays. Cet après-midi, il faisait 40 degrés à Sallanches, 37 à Lyon, 36 à Strasbourg et 34 à Nancy, des températures propices à des orages d’une rare intensité.