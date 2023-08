VIDÉO - Canicule : encore plusieurs jours de forte chaleur avant l'arrivée des orages

L’anticyclone des Açores stagne sur l’Europe et cela se traduit au sol par un dôme de chaleur. L'air chaud monte et au lieu de s'échapper, il est emprisonné par les hautes pressions atmosphériques, qui font comme un couvercle et obligent la chaleur à redescendre vers la terre. Les nuages, eux, sont bloqués à l'extérieur du dôme. Autre question, les températures restent-elles hautes la nuit aussi ? "Elles baissent certes un petit peu la nuit, parce qu'on n'a plus de soleil, mais il y a tellement de chaleur accumulée que l'on perd seulement quelques degrés. À Nice par exemple, le thermomètre n'est pas redescendu en-dessous de 27°C la nuit de dimanche à lundi", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1-LCI.