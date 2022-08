Face à la sécheresse, la Chine cherche à faire tomber la pluie en tirant dans les nuages

Si l'iodure d'argent n'est pas toxique et reste quasiment inoffensif, faire tomber la pluie sur une région donnée pourrait largement déstabiliser l'approvisionnement en eau des fleuves et des régions alentours et déstabiliser toute la météo d'une zone. En juillet, Emma Haziza, hydrologue et fondatrice de Mayane, centre de recherches appliquées dédié à l'adaptation climatique, estimait ainsi auprès de TF1info "qu'aujourd'hui, on est capable de faire tomber la pluie ou de l'empêcher de tomber, mais on ne maîtrise pas toutes les conséquences de ces actions qui pourraient être graves, notamment pour l'atmosphère".

Le procédé, qui aurait servi à dégager le ciel au-dessus de Pékin lors des Jeux olympiques de 2008, pourrait également servir pour faire tomber la neige ou ramollir la grêle. Mais il montre par ailleurs ses limites : en Chine aujourd'hui, la couverture nuageuse au-dessus de fleuve Yangtsé - complètement asséché - est trop fine pour faire tomber la pluie.