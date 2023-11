VIDÉO - Face aux tempêtes, est-on suffisamment préparé ? L'exemple de Noirmoutier

En tout, la mairie de Noirmoutier-en-l'Ile a appelé une centaine de personnes âgées. L'une des mesures décidées en cellule de crise. La municipalité estime être mieux préparé que les tempêtes précédentes. "Aujourd'hui, on anticipe beaucoup plus les choses, puisque le groupe électrogène est déjà directement relié à la mairie pour que la mairie reste connectée", souligne Yan Balat, maire (SE) de la commune.

Des sacs de sable, par exemple, sont mis à disposition de tous les commerçants qui souhaitent se protéger. Une bonne chose pour Jean-Marie qui a connu la tempête de 1999 et son manque d'anticipation. "On est plus vigilants, en 1999 on a été surpris. Maintenant, on est prêts", avance-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.