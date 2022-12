Routes fermées, annulations de vols... Y a-t-il eu un excès de précaution face aux prévisions météo ?

Pas le moindre centimètre de neige ni de verglas, pourtant la Nationale 118, reliant le sud de l'Île-de-France à Paris, est fermée depuis mardi soir et le restera jusqu'à 22 heures. Les 70 000 automobilistes qui l'empruntent chaque jour doivent trouver un autre chemin. "C'est compliqué, mais on ne peut rien faire d'autre", "Il n'y a pas de 118 donc c'est bouché. Je vais en cours et je suis en retard", se plaignent-ils. Par conséquent, les bouchons sont inévitables.