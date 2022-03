Feux de forêts : un dispositif inédit en Saône-et-Loire

Les forêts de Saône-et-Loire subissent, elles aussi, les assauts du réchauffement climatique et de la sécheresse. Résultat, les feux de végétation sont de plus en plus fréquents. Alors aux côtés des entraînements traditionnels comme cette montée à l’échelle, les sapeurs-pompiers de ce département bourguignon passent de plus en plus de temps à se former à la lutte contre les feux de forêts.