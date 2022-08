EN IMAGE - Le Sud de la France touché par de violentes intempéries

Tout le département de l'Hérault a subi de fortes averses. En une demi-heure, il est tombé plus d'eau qu'en trois mois. À Montpellier, les routes ont été inondées et les égouts ont débordé, tandis que la place de la Comédie a été recouverte de boue.

Toute la journée, des nuages très imposants, voir angoissants ont été observés, comme au pied du Mont Ventoux, où un impressionnant nuage en forme d'escargot est apparu dans le ciel. Quelques instants plus tard, de nombreuses communes du Vaucluse ont été frappées par des pluies intenses. Dans le Gard également, les précipitations ont été importantes et plusieurs campings ont été inondés. La pluie était prévue, elle a bien fait son retour. Une journée vécue entre soulagement et inquiétude.