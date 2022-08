Fin de la canicule : jusqu'à moins 20 degrés en quelques heures !

Ce dimanche matin, Vannes respire enfin. Alors on laisse rentrer l'air et on ressort les parapluies et les cirés pour affronter les 20 °C. "C'est plus agréable à supporter", confie un passant. Pourtant, samedi, au même endroit, le thermomètre affichait 39 °C. En centre-ville, la chaleur était écrasante. Se rafraîchir à tout prix est donc la seule solution. "Nous sommes restés dans l'appartement, volets fermés, parce qu'on osait plus sortir", raconte une dame. À la plage, c'était baignade obligatoire.