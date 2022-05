Fin de la vigilance : Les orages ont fait des dégâts

La toiture d’une maison de Ruillé-Froid-Fonds (Mayenne) n’a pas résisté aux vents à plus de 80 kilomètres à l’heure et à des grêles de quatre centimètres d’épaisseur. Les tôles ont été soufflées sur plusieurs dizaines de mètres. “Le vent s’engouffrait dessous, et ça a emmené la toiture par-dessus l’autre toiture, et ça a traversé la route. Que faire à ça ? Malheureusement pas grand-chose”, raconte Vincent Lemonnier.